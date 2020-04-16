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Ardahan'da çoban köpekleri çiftliğe inen kurt sürüsü böyle kovaladı

Ardahan'da çoban köpekleri çiftliğe inen kurt sürüsü böyle kovaladı Ardahan merkez Akyaka köyüne inen kurt sürüsü çoban köpeklerinin hışmına uğradı.

16.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:28
Ardahan 'da çoban köpekleri çiftliğe inen kurt sürüsü böyle kovaladı
ARDAHAN - Ardahan merkez Akyaka köyüne inen kurt sürüsü çoban köpeklerinin hışmına uğradı.
Bugün 07.40 sıralarında kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Akyaka köyündeki Vedat Özgür'e ait büyükbaş hayvan çiftliğine kadar gelen kurt sürüsü, çiftlikte köpeklere saldırdı. Sinsice çiftliğe yaklaşan kurtları fark eden çoban köpeği saldırıya geçiyor. O anda diğer iki çoban köpeği de kurtlara saldırıyor.
Kışın sona erip baharın geldiği Ardahan'da aç kalan kurt sürüleri, yerleşim yerlerine inmeye devam ediyor. Bunun son örneğini kent merkezine bağlı Akyaka köyündeki Vedat Özgür'e ait olan çiftlikte gerçekleşti. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda kurt sürüsü, yiyecek bulmak için geldikleri çiftlikte gözlerine kestirdikleri çoban köpeklerine saldırmak için pusuda bekliyor. Kurtların sinsice yaklaştığını fark eden köpeklerden biri saldırınca sesi duyan diğer iki çoban köpeği de, hızla olay yerine koşmaya başlıyor. Köpeklerin geldiğini gören kurtlar, paniğe kapılıp kaçmaya başlıyor. Bu esnada kurt sürüsünün geride bıraktığı üyelerden birinin çoban köpeklerinin arasında kalması ile durum daha da ilginç bir hal aldı. Fırsatını bulur bulmaz kaçan kurt diğerleriyle birlikte çiftliğin bulunduğu alandan uzaklaştı. Ardahan’da çoban köpekleri çiftliğe inen kurt sürüsü böyle kovaladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ardahan, Akyaka, 3. Sayfa
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