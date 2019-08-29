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Ardahan'da dolandırıcılık girişimi

Ardahan'da dolandırıcılık girişimi polisin erken müdahalesiyle önlendi.

29.08.2019 19:58 Ardahan'da dolandırıcılık girişimi
Ardahan'da dolandırıcılık girişimi polisin erken müdahalesiyle önlendi.
Çıldır ilçesinde O.A'yı telefonla arayan kişi, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtıp, hesabından terör örgütlerine para akışı sağlandığını ileri sürerek, dolandırmak istedi.
Yaklaşık 36 bin lira değerindeki altınını bozdurmak için evden ayrılan O.A, Ardahan'a doğru yola çıktı.
Durumdan şüphelenen O.A'nın yakınları, olayı emniyete bildirdi.
O.A, kentteki bir kuyumcuda altını bozdurup, parayı kendisinden istenilen hesaba aktarmaya çalıştı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, O.A'ya durumun dolandırıcılık olduğunu anlattı.
Polise teşekkür eden O.A, "Sizin sayenizde paramı kurtardım, hepinize çok teşekkür ederim." dedi.

Ardahan, Çıldır, Güncel

Kaynak: AA

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