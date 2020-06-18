Ardahan'da dolu ve sağanak etkili oldu

Ardahan ve Kars'ta etkili olan sağanak ile dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

18.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:12
Ardahan ve Kars'ta etkili olan sağanak ile dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Ardahan'da kent merkezinde aniden bastıran sağanak ve dolu, kısa sürede etkisini attırdı.
Yağış dolayısıyla bazı caddelerde su birikintisi oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kars'ta da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yerlerine sığındı.
Bazı sürücüler ise araçlarını doludan korumak için üzerini battaniye ve branda ile örttü. Ardahan’da dolu ve sağanak etkili oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Ardahan, Kars, Güncel, Haber

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