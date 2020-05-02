Ardahan'da dolu yağışı
Ardahan'da dolu yağışıARDAHAN'da dolu yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.
02.05.2020 17:32 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:33
ARDAHAN'da dolu yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.
Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu şehrin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Ardahan Çevre yolu üzeri dolu yağışı nedeniyle kıştan kalma görüntüler sergiledi. Doluya yolda yakalanan vatandaşlar o anları cep telefonlarına kaydetti. Sürücüler, dolu yağışı nedeniyle karayolunda ilerlerken güçlük çekti. Hayvanlarını otlatmaya çalışan çobanlar dolu nedeniyle zor anlar yaşadılar. Dolu yağışı sonrası çıkan güneşli hava ardından Ardahan kalesi üzerinde çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.
Kaynak: DHA
Etiketler: Dolu Yağışı, Ardahan, Güncel, Haber