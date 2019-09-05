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Ardahan'da dolu yağışı hayatı felce uğrattı

Ardahan'da etkili olan dolu hayatı felce uğrattı.

05.09.2019 16:15 Ardahan'da dolu yağışı hayatı felce uğrattı
Ardahan'da etkili olan dolu hayatı felce uğrattı.

Ardahan'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde dolu şeklinde etkili oldu. İl merkezine bağlı Gürçayır ve Yaylacık Mahallelerinde etkili olan dolu tarım arazilerini vurdu. Dolu yağışı sonrası her yer beyaza bürünürken, dereler taştı. Yolların dolu ile kaplandığı bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çektiler.

Vatandaşlar dolu yağışının ekinlere zarar verdiğini belirterek, kışın erken geleceğinin habercisi olduğunu söylediler. - ARDAHAN

Dolu Yağışı, Gürçayır, Ardahan, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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