25.06.2019 12:18
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Ardahan'da "Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri" etkinlikleri

Ardahan

Ardahan'da bu yıl 15'incisi düzenlenecek "Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri" etkinlikleri 28 Haziran cuma günü başlayacak.

Ardahan 'da bu yıl 15'incisi düzenlenecek " Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri" etkinlikleri 28 Haziran cuma günü başlayacak.
Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Alper Akçam , yaptığı yazılı açıklamada, kentte 28-30 Haziran tarihleri arasında "Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri" etkinliklerinin 15'incisini düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Etkinliklerin önceki yıllarda olduğu gibi renkli ve verimli geçeceğine inandığını belirten Akçam, şunları kaydetti:
"15 yıldır Kuzeydoğu yaylalarında, kutsal kitapların cennet mekanı, dünyanın en zengin doğal florası üstünde, dünyanın en usta nektar toplayıcısı Kafkas arısının yurdunda, kendi kendine açıp solan kır çiçeklerinin bir parçası olalım istiyoruz. Hayatı kültür ve sanatla çoğaltalım. Çok sesliliğin, hoşgörünün ateşine, sorgulayan aklımız, hep iyilikten, güzellikten yana olmuş varlığımızla her Haziran'da çiçeklerle donanan doğanın coşkusuna biz de katılalım. Karşılığı para olmayan, parayla alınıp satılamayan insanca değerlerin mirasçısı, koruyanı ve kollayanı olalım."
Akçam, yöresel yaşantıların anlatıldığı tiyatro gösterileri, ozanların atışmaları, yazarların katıldığı söyleşiler ve kır gezileri gibi faaliyetlerin yapılan etkinliğin 3 gün süreceğini dile getirerek, Ardahanlıları etkinliklere davet ettiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
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