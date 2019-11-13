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Ardahan'da "Engelleri El Ele Aşalım Projesi" kapsamında masa tenisi turnuvası düzenlendi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Valilik koordinasyonunda yürütülen "Engelleri El Ele Aşalım Projesi" kapsamında engelli bireylerimiz için düzenlenen masa tenisi müsabakaları etkinliğine katıldı.

13.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:37Ardahan'da
Valisi Mustafa Masatlı, Valilik koordinasyonunda yürütülen "Engelleri El Ele Aşalım Projesi" kapsamında engelli bireylerimiz için düzenlenen masa tenisi müsabakaları etkinliğine katıldı.

Gençlik ve İl Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü iş birliği ile Sporcu Fabrikası Salonunda engelli bireylerimize yönelik düzenlenen masa tenisi turnuvasında konuşan Vali Mustafa Masatlı, 'nin her alanda olduğu gibi sosyal politikalar ve sosyal hizmetler alanında da çok geliştiğini belirterek şunları söyledi: "Ülkemiz, geçmişten bugüne her anlamda gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Bu gelişim içerisinde sosyal politikalar da önemli yer tutuyor. Devletimiz artık toplumun her kesimine, her kademesindeki insanına el uzatıyor, onlara yardımcı oluyor. Bu anlamda da özel eğitimli bireylerimizin sosyal yaşamın her alanında yer alması için çaba sarf ediliyor. Bizim özel eğitimli bireylerimize, çocuklarımıza verdiğimiz eğitime, öneme, sistemimize dünyanın gelişmiş ülkeleri dahi imrenerek bakıyor. Tabi bu yapılan hizmetleri daha da iyi seviyelere çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bu çocuklar, bu bireyler bizim göz bebeğimiz. Bizlerde Türkiye'de uygulanan sosyal sistemin ilimizde daha da iyi çalışması, bu çocuklarımızın her türlü ihtiyacını karşılama amaçlı bir takım projeler yaptık. Bu projelerden bir tanesi de "Engelleri El Ele Aşalım Projesi"dir. Devletimizin imkanlarını toplumun her bireyinin hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Açta ve açıkta insan kalmayacak düsturuyla modern bir sosyal hizmetler sistemi kuran ve bizleri talimatlandıran devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilimiz de bu proje içerinde yer alan kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ediyorum."

Vali Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından engelli bireylerle birlikte tenis oynadı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. - ARDAHAN

Türkiye, Ardahan, Güncel

Kaynak: İHA

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