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Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti

Ardahan'a bağlı Damal ilçesinde ahırında çektiği esrarengiz görüntüyü sosyal medya hesabına yükleyen vatandaş, "O görüntüyü ben yüklemedim. Benim adımı kullanarak başkaları yüklemiş. Dava açacağım" dedi.

03.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:00

Haberler.com/ ÖZEL HABER

Türkiye günlerdir 'da çekilen esrarengiz görüntüyü konuşuyor. ilçesine bağlı Yukarı Gündeş köyünde Cengiz Morkoç isimli vatandaşın ahırında çektiği görüntü, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

ARKADA BELİREN SİLÜET DİKKAT ÇEKTİ

Gece saatlerinde ahır gidip yeni doğan buzağının fotoğrafını çeken Morkoç, eve gelip fotoğrafı kontrol edince hayvanın arkasında duran silüeti fark etti. Ailesiyle birlikte tekrar ahıra inen Morkoç, içeride kimsenin olmadığını belirledi.

"FOTOĞRAFI BEN ÇEKMEDİM"

Bu olay sonrası tüm gözlerin çevrildiği Morkoç, Haberler.com'dan Olgun Kızıltepe'ye konuştu. Fotoğrafın yayınlanması sonrası herkesin kendisine ulaşmaya çalıştığını belirten Morkoç, "Fotoğrafı ben çekmedim. Birileri benim adımı kullanarak fotoğrafı servis etmiş. Ancak bunun benimle bir alakası yok. Bu meselenin kapanmasını istiyorum" dedi.

"KADINLARIMIZ VE ÇOCUKLARIMIZ GECE DIŞARI ÇIKAMAZ OLDU"

Fotoğrafın yayınlanmasından sonra köyde büyük bir korku ortamının hakim olduğunu belirten bir başka vatandaş da "Kadınlarımız çocuklarımız özellikle geceleri dışa çıkamaz oldu. Fotoğrafı servis ettiği öne sürülen Cengiz Morkoç'a çok ciddi tepki var. Allah sonumuzu hayretsin. Güzel ilçemizin bu tarz haberlerle gündeme gelmesini kesinlikle istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti

Ardahan, Damal, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel


HABER YORUMLARI (10)
İSTER İNAN:inanamayın reklamdan baska birşey değil neden mi adam niye gece ahıra giripte foto ceksin
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DOĞRU OLABİLİR:kurgu diye yalanlamak kolay bende kapadokya''da böyle bir şey yaşadım delil olarak resimleri herkese göstermek istedim ama eşim hemen sil onları diye kızdı sildim
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ADA:tabiki çünkü asılsız bişeydi
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ADINIZI YAZIN:hikâyelerden, asparagas haberlerden, fotomontajlardan çekeceği var halkın
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PAPİRÜS:Sütcü bacı la bu karanlıkta kalınca uzaktan böle çıkmış.
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FB Lİ:Tamamen kurgu. İnanmayın böyle şeylere. Göz göre göre siyah kıyafetli insan işte.
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BİLİM KADINI NUR:adam ineklerin reklamını yaptı kurbanda pahalıya satar :)
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KENAN:bi bitmediniz aaaaaaa
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KLK:NASIL FOTOĞRAF ÇEKTİLERSE VİDEODA ATSINLAR İNSANLARI KANDIRMAYA ÇALIŞMASINLAR
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GÖKEY:Hayvanlar bile çok korkmuş gözleri parlıyor korkudan??????
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