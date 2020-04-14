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Ardahan'da "Evda Kal" Kaşar peynirini ürettiler

Ardahan Çıldır ilçesinde peynir firması "Evde Kal" etiketli kaşar üretimi gerçekleştirerek vatandaşların evde kalması konusuna dikkat çekti.

14.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:32
Ardahan'da
Ardahan Çıldır ilçesinde peynir firması "Evde Kal" etiketli kaşar üretimi gerçekleştirerek vatandaşların evde kalması konusuna dikkat çekti.

Çıldır ilçe merkezin hizmet veren Çıldır Vurallar süt ürünleri firması korona virüsün iyice yayılmasından dolayı evde kalma konusuna dikkat çekmek için "Evde Kal" etiketli kaşlar üretimi gerçekleştirdi. Firma sahibi yaptığı açıklamada "Korona virüs can kayıpları sebep olmakta ve bir çok alanda olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Toplumun her kesiminden virüsle mücade konusunda çeşitli tedbirler alınmaktadır. Bizde firma olarak evde kalmaya dikkat çekmek için "EVDE KAL" etiketli kaşar üretimi gerçekleştirdik. Bu zorlu süreçte tüm Türkiye'ye evde kal çağrımızı yineliyoruz" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, Ardahan, Çıldır, Güncel
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