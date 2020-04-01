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Ardahan'da "evde kal" çağrısına uyanlara psikolojik verilecek

Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında "evde kal" çağrısına uyanlara destek olmak için psikososyal destek hattı kuruldu.

01.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:04
Ardahan'da
Ardahan 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında "evde kal" çağrısına uyanlara destek olmak için psikososyal destek hattı kuruldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Ruh Sağlığı Biriminde, koronavirüs nedeniyle "evde kal" çağrısına uyup evlerinden çıkmayan vatandaşlar için kurulan "Koronavirüs Psikososyal Destek Hattı" hizmete başladı.
Koronavirüs salgını süresince psikolojik sağlamlığı korumak amacıyla oluşturulan birimdeki sosyal çalışmacı ve psikologlar, hattı arayan vatandaşlara, salgın hastalık sürecinde ortaya çıkabilecek olası psikolojik tepkiler, insanların kendilerini iyi hissetmesi ve sorunlar ile baş etmelerine ilişkin konularda yardımcı olup önerilerde bulunacak.
Vatandaşlar ihtiyaç halinde İl Sağlık Müdürlüğüne ait 0478 2114000, Ardahan Devlet Hastanesine ait 0 478 2113044-3208 numaralı telefonları arayıp söz konusu hatta hizmet veren psikolog ve görevlilerden destek alabilecek.
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Kaynak: AA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, Ardahan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Ardahan'da 'evde kal' çağrısına uyanlara psikolojik verilecek - Haberler

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