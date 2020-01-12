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Ardahan'da "Farabi ve Abay Yılı" etkinlikleri düzenlenecek

Ardahan Üniversitesi İnsanı Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak, kentte "Farabi ve Abay Yılı" kapsamında etkinliklerin düzenleneceğini bildirdi.

12.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:16Ardahan'da
Üniversitesi İnsanı Bilimler ve Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak, kentte " ve Abay Yılı" kapsamında etkinliklerin düzenleneceğini bildirdi.
Altınkaynak, yaptığı açıklamada, 2020'nin UNESCO tarafından "Farabi ve Abay Yılı" ilan edildiğini belirtti.
Ardahan'da okuyan Kazakistanlı öğrencilerle kutlama yaparak buna katkı sunmak istediklerini belirten Altınkaynak, Abay'ın Türk ve İslam dünyası için önemli bir değer olduğunu söyledi.
Kazakistan'da düzenlenecek etkinliklere katılacağını ifade eden Altınkaynak, "İlkbaharda da Ardahan'da etkinlik yapmayı planlıyoruz. 19. yüzyılda Kazak Türklerinin yazılı edebiyatının ortaya çıkmasında en önemli rolü Abay Kunanbayev oynamıştır. Abay, üslup ve yenilikçi düşünceleriyle kendinden sonraki Kazak aydınlarının örnek aldığı bir kişi olmasından dolayı hakkında çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu nedenlerle UNESCO tarafından Kazakistan'da 2020 yılı 'Farabi ve Abay Yılı' ilan edilmiştir." diye konuştu.

Edebiyat, Ardahan, Farabi, Güncel

Kaynak: AA

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