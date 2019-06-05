Ardahan'da feci kaza: 6 yaralı

Ardahan
'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Uğur A. idaresindeki 75 AH 001 plakalı otomobil, Ardahan- Kars
karayolu sanayi yolu trafik uygulama noktası mevkisindeki yolda aniden dönüş yapan Kemal Y. idaresindeki 75 T 0900 plakalı ticari taksiye çarpmamak için aracın direksiyonunu kırdı. Uğur A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, akaryakıt istasyonundaki direğe çarparak durdu.
Kazada araçta bulunan sürücü Uğur A., Onur A., Halil İbrahim A., Ali A., Bilge A. ve Jale A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazaya sebebiyet verdiği iddiasıyla diğer araç sürücüsü Kemal Y. ise Ardahan- Hanak
kara yolu üzerinde yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ARDAHAN
Kaynak: İHA
Kars
, Ardahan
, 3. Sayfa