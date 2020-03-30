Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ardahan'da geçiş güzergahlarında 'korona virüs' denetimi

- Ardahan'da geçiş güzergahlarında 'korona virüs' denetimi Ardahan'da korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.

30.03.2020 20:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:43
- Ardahan 'da geçiş güzergahlarında 'korona virüs' denetimi
ARDAHAN - Ardahan'da korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.
Ardahan'da koronavirüs önlemleri kapsamında jandarma ve polis ekipleri tarafından alınan tedbirler doğrultusunda şehrin giriş ve çıkış noktalarında sağlık ekipleri tarafından araç sürücü ve yolcuların ateş ölçer cihazla ateşleri ölçülüyor. Kentin giriş ve çıkışında yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri arttırılarak, şehir dışından gelen araçlar durdurulup yolcuların ateşi ölçülüyor. Cihazlarla ateş kontrolü yapılan kişiler kayıt altına alınıyor. Tedbir kapsamında vatandaşların adresleri alınarak, 14 günlük karantina süresi uygulanıyor.
Kentte ayrıca Korona virüsü önleme tedbirleri kapsamında, 3 olan denetim noktaları 5'e çıkartılarak gerekli denetimler yapılıyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Ardahan’da geçiş güzergahlarında ’korona virüs’ denetimi

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Ardahan, Polis, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Ardahan'da geçiş güzergahlarında 'korona virüs' denetimi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Ardahan'da geçiş güzergahlarında 'korona virüs' denetimi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:12: Balkondan atlayan genç kız ağır yaralandı - Haberler 21:12: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz. - Haberler 21:11: Sultanahmet Meydanı tarihin en sakin günlerini geçiriyor - Haberler 21:11: Bolu'da Türkiye Cumhuriyetine küfür eden 3 öğrenciden 2'si tutuklandı - Haberler 21:07: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgından en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'ya bir uçak... - Haberler 20:39: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi - Haberler 20:29: KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi - Haberler 19:27: Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 17:03: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi - Haberler 16:29: Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi - Haberler