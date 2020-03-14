Ardahan'da genç girişimciler proje yarıştıracak
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) genç girişimciliği teşvik etmek amacıyla proje yarışmaları düzenleyecek.
14.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:08
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) genç girişimciliği teşvik etmek amacıyla proje yarışmaları düzenleyecek.
ATSO İcra Kurulu Başkanı Cenk Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'da girişimciliğin geliştirilmesi konusunda bazı çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Turan, ilk olarak ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci ile bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirterek, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulunca nisan ayında Ardahan'da proje yarışması düzenleyeceğiz. Bu yarışma ile amacımız girişimciliği teşvik etmektir. İlk toplantımızla bunu gündeme getirdiğimizde olumlu tepki aldık." dedi.
ATSO İcra Kurulu Başkanı Cenk Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'da girişimciliğin geliştirilmesi konusunda bazı çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Turan, ilk olarak ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci ile bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirterek, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulunca nisan ayında Ardahan'da proje yarışması düzenleyeceğiz. Bu yarışma ile amacımız girişimciliği teşvik etmektir. İlk toplantımızla bunu gündeme getirdiğimizde olumlu tepki aldık." dedi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Güncel
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Güncel
Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı geçici süreyle durduruldu
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı