Ardahan'da gençlik merkezinde, sağlıkçılar için maske üretimi

ARDAHAN'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezi, koronavirüs salgını nedeniyle artan maske ihtiyacını karşılamak amacıyla maske üretimine başladı.

Koronavirüs salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanları için siper maske yapımı, Karagöl Mahallesi'ndeki gençlik merkezinde başladı. Gençlik liderlerinin öncülüğünde, personel ve gönüllü gençlerin katılımıyla üretilen maskeler, yapımlarının tamamlanmasının ardından sağlık il müdürlüğüne teslim edilecek. Gençlik merkezinde günlük ortalama 500 adet üretilen yüz koruma maskeleri; PVC, şeffaf film, silikon, zımba ve perçin kullanılarak yapılıyor.

'İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE TESLİM EDİLECEK'

Zor bir süreçten geçilen bu günlerde, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına katkıda bulunmak istediklerini belirten Gençlik Merkezi Müdürü Ferman Güler, "Kırtasiye ve manifaturalardan aldığımız malzemelerle üretilen maskeler Türkiye'deki sağlık çalışanlarına gönderilmek üzere il sağlık müdürlüklerine teslim edilecek. Gece- gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan sağlık ekiplerimize bir nebzede olsa yardımda bulunmak bizleri sevindiriyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA