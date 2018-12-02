Ardahan'da Gizli Buzlanma Uyarısı

Ardahan'da hava şartlarının belirsizleşmesi ile yollar üzerinde oluşacak gizli buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı.
Yetkililer, yüksek kesimlerde kar, şehir merkezinde ise yağmurun etkili olması sonucu hava sıcaklıklarının düşmesiyle yollarda oluşan gizli buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor.
Sabah saatlerinde gölgede kalan yol yüzeylerinde oluşan gizli buzlanmada sürücülerin tedbirli olmaları gerektiğini belirten yetkililer, fren kullanmamalarını, yavaş hızda seyir etmeleri uyarısında bulundu. - ARDAHAN
Ardahan
02 Aralık 2018 Pazar 12:11