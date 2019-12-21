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Ardahan'da "Gökkuşağıma Güneş Ol Projesi" kapsamında özel eğitimli çocukların aileleri yemekte...

Ardahan Valiliği koordinesinde yürütülen "Gökkuşağıma Güneş Ol projesi" kapsamında Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı kurumlarda çalışan özel eğitimli personel, özel çocuklarımızın aileleri ve özel annelerle buluştu.

21.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:20 Ardahan'da
Ardahan Valiliği koordinesinde yürütülen "Gökkuşağıma Güneş Ol projesi" kapsamında Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı kurumlarda çalışan özel eğitimli personel, özel çocuklarımızın aileleri ve özel annelerle buluştu.

Birlikte yemek yenildikten sonra Esra Masatlı ailelerle tek tek ilgilenerek sohbet etti. Ailelerle ile konuşmasında, "Özel çocuğun en yakınındaki kişi annedir. desteği, motivasyonu tedavinin başarısında önemli rol oynar. Gerek dünyada gerekse ülkemizde özel çocuğa sahip olan annelerin mücadelelerini ve kazandığı başarıları okuyoruz. Öyle anneler var ki özel çocuğunun tamamen sağlığına kavuşmasında en büyük rolü oynuyor. Baba ve anne çalışsa da evde en büyük desteği çocuk annesinden görüyor. Anne hangi meslekten olursa olsun, araştırmacı ve bir o kadar da bilinçli olması gerekmektedir. Tüm bu amaçlarla ailelerimizin bu yolda yalnız olmadığını göstermek için bugün bizde devletimizin bütün imkanları ile annelerimizin ve özel eğitimli bireylerimizin yanınızdayız" dedi.

Aileler de böyle bir programın düzenlenmesinin önemine değinerek, kendilerini çok değerli, özel ve güçlü hissettiklerini ifade ettiler.

Programda Esra Masatlı'ya protokol üyelerinin eşleri ve ilgili kurumların yetkilileri de eşlik etti. - ARDAHAN

Ardahan Valiliği, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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