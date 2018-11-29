Ardahan'da Görme Engellilere Beyaz Baston

Bir hayırseverin Ardahan
'a gönderdiği 17 beyaz baston görme engellilere dağıtıldı.
Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırsever Sema Şaman'ın kendisine ilgililere dağıtılması amacıyla 17 beyaz baston gönderdiğini söyledi.
Beyaz bastonların Ardahan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde dağıtımının yapıldığını belirten Göydemir, "Kendisine teşekkür ediyorum. Sema hanım daha önce de bu ve benzeri yardımlarda bulunmuştu. Beyaz bastonuna kavuşanlar hayırsevere teşekkür etti." diye konuştu.
Ardahan
29 Kasım 2018 Perşembe 10:26