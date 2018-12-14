Ardahan'da Hava Sıcaklığı Eksi 18 Dereceye Düştü

14 Aralık 2018 Cuma 10:53



14 Aralık 2018 Cuma 10:53

Kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava ve kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 1, Erzincan'da 3, Tunceli'de 5, Ağrı, Erzurum ve Kars'ta 10, Ardahan'da 18 derece ölçüldü.Bölgede etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı Erzurum'da 7 santimetreye ulaşırken kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken'de 63, Kars Sarıkamış'ta 64, Erzincan Ergan'da 41 santimetre olarak ölçüldü.Meteoroloji uyardıMeteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 4 gündür bazı illerinde kar yağışı etkili olan bölgede, hava, parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların Iğdır ve çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda dikkatli olunmasını istedi."Karla mücadele çalışması yapan iş makinesi şarampole uçtu"Erzurum'un Tekman ilçesi güzergahında karla mücadele çalışması yapan iş makinesi şarampole uçtu. Kazada yaralanan olmazken iş makinesi diğer ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. - ERZURUM