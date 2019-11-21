Haberler » Güncel » Ardahan'da ihracat destek ofisleri açıldı - Haber

Ardahan'da ihracat destek ofisleri açıldı

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Ardahan'da ihracat destek ofislerini açtıklarını bildirdi.

21.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:08Ardahan'da ihracat destek ofisleri açıldı
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Ardahan'da ihracat destek ofislerini açtıklarını bildirdi.
Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ATSO bünyesinde Ardahan'daki ihracatçı sayını arttırmak ve mevcut ihracatçıları alanlarında bilgilendirmek amacıyla sınır kapılarında ihracat destek ofislerini açtıklarını kaydetti.
Ofis aracılığıyla ayrıca ulusal ve uluslararası hibe ve fonlara erişimlerinin sağlanacağını dile getiren Demirci, şöyle konuştu:
"TOBB'dan gelen onay yazısı ile resmiyet kazanan ofislerimiz, tüm üyelerimize ve halkımıza hizmet etmeye başlamıştır. Bilindiği üzere Ardahan Ticaret Odası olarak 2 sınır kapısına sahip bir iliz. İlimizde ihracatın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, seminer ve konferanslar düzenlemekteyiz. Tarım, hayvancılık ve kış turizmine alternatif olabilecek en önemli sektör dış ticarettir. Bizde bu alanda nitelik ve nicelik olarak alanımızı büyütmek, ilimizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmak istiyoruz."

Çetin Demirci, İhracat, Ardahan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:54 Aydın'da kaçak kazı yapılan alanda lahit kapağı bulundu
20:53 Beşinci kule asansörünün temeli atıldı
20:51 Motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasında
20:50 EGM'den bekçilere 'yetki' açıklaması
20:50 Kamyonet kasası kapağının çarpmasıyla yaralanan kişinin tedavisi sürüyor
20:38 Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
19:04 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:55 7 il başkanı görevden ayrılmıştı! İşte AK Parti'deki istifaların perde arkası
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
08:30 Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21.11.2019 20:55:55