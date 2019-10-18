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Ardahan'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

18.10.2019 14:02Ardahan'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kentte devam eden yatırımlar, yapılması planlanan projeler ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ele alındı.
Toplantıda konuşan Vali Masatlı, devam eden projeleri kısa sürede tamamlayarak yeni projelerin alt yapısını oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin gerektirdiği 2023 hedefleri doğrultusunda yatırımların plan ve programlanması için gayret gösterildiğini ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:
"İlimize ayrılan ödeneklerin her kuruşunun zamanında yatırıma dönüşmesi için ilimizdeki inşaat mevsiminin kısalığı da göz önünde bulundurularak çalışmaların hızlıca tamamlanması önemlidir. Üzerine sorumluluk düşen herkes bu konularda duyarlı olursa işlerimiz daha hızlı ve verimli yürüyecektir. Ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına yönelik her tür katkının ve çalışmanın yapılmasını istiyoruz."

Ardahan, Güncel

Kaynak: AA

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