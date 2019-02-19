Ardahan'da İthalat Yok İhracat Arttı

Ardahan
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci
, son üç yılda TÜİK
verilerine göre Ardahan'ın dış ticaretinde artış olduğunu, ithalatın ise olmadığını bildirdi.
Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜİK verilerine göre son üç yılın aralık ayında Ardahan'da dış ticarette hareketlilik yaşandığını anımsattı.
Sınır komşusu Gürcistan
başta olmak üzere Kafkaslara açılan iki kapısı olan Ardahan'ın dış ticarette önemli adımlar atmaya başladığını dile getiren Demirci, şunları kaydetti:
"Henüz istenilen düzeyin ve sahip olduğu potansiyelin altında olsa da Ardahan'da ihracatta yaşanılan artış bizim için çok önemli. Ardahan'da dış ticaretle ilgili eğitimler başta olmak üzere komşumuz Gürcistan ile son üç yıldır ticari, ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişmesi için sayısız görüşmelerde ve ziyaretlerde bulunduk."
Demirci, aralık ayının TÜİK verilerine göre dış ticaret ile ilgili gelen artış haberinin dış ticaretteki çabalarının göstergesi olduğunu vurguladı.
Çetin Demirci, Ardahan'ın 2016 yılından bu yana gerçekleştirdiği ihracatın arttığına işaret ederek, "2016 yılında 1 milyon 653 bin 734 dolar olan ihracat, 2017 yılında 1 milyon 834 bin 983 dolara ve 2018 yılının aralık ayında ise 172 bin dolarlık artışla 2 milyon 6 bin 983 dolara ulaşmıştır." dedi
Son üç yılda Ardahan adına ithalat gerçekleşmediğini vurgulayan Demirci, "Çabamız ihracatımızı arttırmak yönünde olmakla birlikte dış ticaretin temel bileşeni olan ithalat hareketliliğinin de yakın zamanda başlayacağını düşünüyorum. İlimiz adına bu sevindirici gelişmede emeği olan iş adamlarımızı ve üyelerimizi kutluyorum. Dilerim kısa bir zaman sonra zengin ürün yelpazesiyle ihracatın önemini anlayan fırsatlarından yararlanan iller içerisinde oluruz." değerlendirmesinde bulundu.
İhracat,Türkiye İstatistik Kurumu,Ardahan
Kaynak: AA