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Ardahan'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

11.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:38Ardahan'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
'ın ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çıldır'a bağlı Övündü köyü mevkinde izinsiz kazı yaptığı belirtilen kişilere yönelik operasyon yaptı.
Söz konusu bölgede yapılan aramada, bir kırıcı delici alet, bir jeneratör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan kaçak kazı yaptıkları belirtilen 5 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan bu kişiler jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma, Ardahan, Çıldır, Güncel

Kaynak: AA

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