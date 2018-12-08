Ardahan'da Kaçak Sigara Operasyonu

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:38



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:38

Ardahan'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 5 bin 35 paket kaçak sigara ele geçirildi.İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan kent merkezi ile Göle ilçesindeki bazı adresler ve araçlarda arama yaptı.Aramalarda, kaçak olduğu belirlenen Göle'de 3 bin 200, Ardahan'da ise bin 835 paket sigara ele geçirildi.Kaçak sigaralara el konuldu, 2 zanlı gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.