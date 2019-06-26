26.06.2019 15:52
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Ardahan'da kaçak sigara ve alkol operasyonu

Ardahan

Ardahan'da kaçak olan 790 paket sigara ile 39 şişe alkollü içki ele geçirildi.

Ardahan 'da kaçak olan 790 paket sigara ile 39 şişe alkollü içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine ilişkin Ardahan- Göle kara yolunda yaptıkları çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelendikleri Ö.Ç. idaresindeki hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta aramada kaçak olduğu belirlenen 790 paket sigara ile 39 şişe alkollü içki ele geçirildi.
Sürücü Ö.Ç ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
göle , alkol , sigara , ardahan , Güncel

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