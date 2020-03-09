Ardahan'da kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti
Ardahan'da vatani görevini yapan bir asker geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
09.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:18
Ardahan'da vatani görevini yapan bir asker geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Damal 4. Hudut Piyade Bölüğünde vatani görevini yapan 21 yaşındaki Piyade Er Rüzgar Demir, sabah kalp krizi geçirdi.
Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Demir'in cenazesi hastane önünde yapılan törenin ardından memleketi Mardin'e gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Damal 4. Hudut Piyade Bölüğünde vatani görevini yapan 21 yaşındaki Piyade Er Rüzgar Demir, sabah kalp krizi geçirdi.
Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Demir'in cenazesi hastane önünde yapılan törenin ardından memleketi Mardin'e gönderildi.
Kaynak: AA
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