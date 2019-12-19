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Ardahan'da "kamuya yararlı bir işte çalıştırma" protokolü yapıldı

Ardahan Valiliği ile Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı arasında "kamuya yararlı bir işte çalıştırma" protokolü imzalandı.

19.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:32 Ardahan'da
Valiliği ile Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı arasında "kamuya yararlı bir işte çalıştırma" protokolü imzalandı.
Protokol ile denetimli serbestliğe ayrılan hükümlülerin, kamuda belirlenen işte çalışmaları amaçlanıyor.
Valilikteki protokol imza programında konuşan Vali Mustafa Masatlı, Türkiye'nin her alanda geliştiğini ve modern çağa uygun bir sistem oluşturulmak istediklerini söyledi.
Bu kapsamda yargıda da önemli gelişmelerin yaşandığını ifade eden Masatlı, "Modern çağa uygun olarak buradaki amacımız, caza alan kişilerin aynı zamanda topluma entegrasyonunu ve rehabilitasyonunu sağlamaktır. Bu çalışmamızla faydalı insanlar olarak, kamuya ve insanlara faydalı olacaklar. Hükümlüler bu şekilde hem cezasını ödemiş olacak, hem de faydalı bir iş yaprak kamuya, topluma fayda sağlamış olacaklar." diye konuştu.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin de söz konusu protokol ile kamu içinde yararlı bir eyleme imza atmış olacaklarını belirterek, "Bu çalışmamızla söz konusu insanların hem iş disiplinini hem de sosyalleşmesi sağlanmış olacak. Sayın valimizin bize önemli desteği oldu, kendisine burada teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından çalışmanın protokolü imzalandı.

Ardahan Valiliği, Başsavcı, Ardahan, Güncel

Kaynak: AA

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