Ardahan'da Kar Ulaşımı Aksatıyor

15 Kasım 2018 Perşembe 13:33



15 Kasım 2018 Perşembe 13:33

Kentte geceden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı aksatıyor.Ardahan'da ulaşıma kapalı bulunan 18 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi ekipleri çalışma başlattı.Yoğun kardan dolayı ilerlemekte güçlük çeken araçlar, bazı noktalarda buzlanmadan dolayı yoldan çıktı.Merkeze bağlı Çataldere köyü yolunda kayarak yoldan çıkan ARAS Edaş Elektrik AŞ'ye ait arıza ekibi, özel idare ekiplerince çıkarıldı. Çalışmaya vatandaşlar da küreklerle destek verdi.Karla mücadele sırasında özel idareye ait bir kepçe de yoldan çıkarken, Ardahan-Posof yolu ile Çıldır-Aktaş yolunda ise kayan 4 tır ekiplerce kurtarıldı.