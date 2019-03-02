Ardahan'da Kar ve Tipi

- Ardahan
'ın Göle
ilçesinden görüntüKarla mücadele çalışmasıKar temizliği yapan esnafGenel görüntü Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düşen Ardahan- Şavşat
kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Ardahan- Posof
ve Çıldır-Aktaş kara yollarında ise yoğun kar ve tipi nedeniyle özellikle büyük araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor.
Kentte il geneli 53 köy yolunun kapalı olduğu Ardahan'da özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar ve tipi etkili oluyor.
Göle, Şavşat, Kar, Ardahan, Güncel
Kaynak: AA