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Ardahan'da kar ve tipiden 4 aydır kapalı olan yol için çalışmalar başladı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar başladı.

07.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:11Ardahan'da kar ve tipiden 4 aydır kapalı olan yol için çalışmalar başladı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan- yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar başladı.

2 bin 580 rakımlı Bülbülhan Yaylası mevkinde, yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Karayolları ekipleri, çalışmalarını zor şartlara rağmen devam ettiriyor.

Greyder, rotatif ve kepçeden oluşan 4 ekip, yolu ulaşıma açmak için Bülbülan Yaylası mevkiinde karla mücadele çalışmalarına başladı.

Ekipler yaklaşık 9 kilometrelik yolun en kısa zamanda ulaşıma açılacağını söyledi. - ARDAHAN

Ardanuç, Ardahan, Güncel

Kaynak: İHA

7.03.2020 11:33:47