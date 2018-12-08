Ardahan'da Kar Yağışı

Ardahan
'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezinde kısa süre kar yağdı, yüksek kesimlerde ise kar yağışıyla birlikte yer yer esinti ve buzlanma meydana geldi.
Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde kar yağışıyla birlikte yollarda buzlanmanın meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, özellikle Ardahan- Şavşat
, Ardahan- Posof
ve Çıldır-Aktaş yolunu kullanacak olan sürücülerin buzlanma nedeniyle tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.
Kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Ardahan,Kar
08 Aralık 2018 Cumartesi 23:19