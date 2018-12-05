Ardahan
'da kar yağışı başladı
ARDAHAN - Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentte hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki evlerin çatıları ve araçların üzerleri beyaza büründü.Meteoroloji verilerine göre, kar yağışı kentte gün içinde aralıkla devam edecek. Ardahan Valiliği
kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar için vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.
Sabah,Ardahan
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:22