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Ardahan'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu

Ardahan'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar aralıklarla devam etti.

02.04.2020 12:17 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:22
Ardahan 'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu
ARDAHAN - Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar aralıklarla devam etti.
Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. Gece yarısından hemen önce başlayan kar yağışı, şehrin birçok noktasında etkili oldu. Şehir merkezinde aralıksız devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ardahan, karla kaplanırken, kartpostallık görüntüler de oluştu.
Kar yağışı sonrası kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, vatandaşlar iş yerlerinin önünü temizledi. Belediye ekipleri, kar temizleme çalışması yaptı.
Kent kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe büründü. Özellikle çam ağaçlarının üzerinde biriken kar kartpostallık renkli görüntüler oluşturdu. Ardahan’da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu

Kaynak: İHA

Etiketler: Ardahan, Genel

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Ardahan'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu
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