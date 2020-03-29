Ardahan'da kar yağışı ve sis etkili oluyor
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.
29.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:50
Ardahan 'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.
Kentin yük kesimlerinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde karla karışık sağanak ilerleyen saatlerde kara dönüştü.
Mevcut yolda kar yağışı ile yer yer siste etkisini gösterdi. Geçişlerine izin verilen bazı araçlar görüş mesafesinin düşmesi sonucu ilerlemekte güçlük çekti.
Kentin yük kesimlerinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde karla karışık sağanak ilerleyen saatlerde kara dönüştü.
Mevcut yolda kar yağışı ile yer yer siste etkisini gösterdi. Geçişlerine izin verilen bazı araçlar görüş mesafesinin düşmesi sonucu ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: AA