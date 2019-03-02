Ardahan'da Kar Yağışı ve Tipi Etkili Oluyor

Ardahan
'da kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkiliyor. Sabah
saatlerinde kar ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan- Şavşat
kara yolunda görüş mesafesinin tamamen kaybolması nedeniylekarla mücadele çalışması yapılamıyor.
Kardan ötürü 62 köy yolunda ulaşımın sağlanamadığı Ardahan'da İl Özel İdaresi ekipleri, merkeze bağlı köy yollarında 12, Çıldır
ve Posof
ilçelerinde ise birer aracı saplandıkları yerden çıkardı.
Yetkililer, sürücülere zorunlu olmadıkça özellikle tipinin yoğun görüldüğü yüksek kesimlere gitmemeleri uyarısında bulundu.
Sabah, Şavşat, Kar, Ardahan, Güncel
Kaynak: AA