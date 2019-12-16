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Ardahan'da kartpostallık görüntüler

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile ağaçlarda oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

16.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:48Ardahan'da kartpostallık görüntüler
'ın yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile ağaçlarda oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ardahan'ın ilçesi Aktaş sınır kapısı güzergahında bulunan 2 bin 159 rakımlı Mozeret tepesinde hava sıcaklığının sıfırın altına eksi 12 dereceyi buldu. Soğuyan hava ile adeta doğa da dondu. Oluşan kırağı ile ağaçlar beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Soğuk ve sisin ardından oluşan kırağı, Çıldır ilçesine bir başka güzellik katıyor. - ARDAHAN

Ardahan, Çıldır, Güncel

Kaynak: İHA

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