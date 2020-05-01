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Ardahan'da 'kaşar peyniri' üretimi ramazanda iki kat arttı

Ardahan'da 'kaşar peyniri' üretimi ramazanda iki kat arttıARDAHAN'da, ramazan ayının gelmesiyle birlikte kaşar peyniri üretimi iki kat arttı.

01.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:28
Ardahan'da 'kaşar peyniri' üretimi ramazanda iki kat arttı
ARDAHAN'da, ramazan ayının gelmesiyle birlikte kaşar peyniri üretimi iki kat arttı. Özellikle ramazanda rağbet gören kaşar peyniri, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Peynir üreticisi Mustafa Çapan, "Ardahan'da üretilen kaşar peyniri yağ oranı fazla, tuz oranı az olduğu için oruç tutanları tok tutuyor ve susuzluğa sebep olmuyor" dedi.
Zengin bitki örtüsüne sahip Ardahan'da tamamen doğal olarak üretilen kaşar peynirinin üretimi ramazan ayı geldiğinde ikiye katlanıyor. Özellikle ramazan ayında rağbet gören kaşar peyniri, iftar ve sahur sofralarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Tesisler, tam kapasite çalışarak talepleri karşılamaya çalışıyor. Meralardan toplanan sütler tesislere getirilerek, dinlenme kazanlarına alınıyor. Burada bir süre dinlendirilen sütler daha sonra mayalanarak parçacıklar haline getiriliyor. Isıtma kazanlarında kıvamı verilen peynir tanecikleri, yoğrularak kalıplara alınıyor ve bir gün dinlendirildikten sonra satışa hazır hale getiriliyor. Üretilen kaşarların bir kısmı taze olarak satılırken bir kısmı ise soğuk hava depolarında 3 ay beklemeye alınıyor ve eski kaşar olarak tezgahlardaki yerini alıyor. Tazesi 40, eskisi ise 45 TL'den satılan kaşar peyniri Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor.
'ORUÇ TUTAN KİŞİYİ TOK TUTAR'
Peynir üreticisi Mustafa Çapan, Ardahan kaşar peynirinin yağ oranının fazla, tuz oranının ise düşük olduğunu belirterek şöyle dedi:
"Ardahan'ın çiçek florası geniş olduğundan dolayı ve mera hayvancılığı yapılması sebebiyle peynirlerimizin içerisinde sadece süt, maya ve tuz bulunmaktadır. Hiçbir katkı maddesi olmayan tamamen doğal peynir üretiyoruz. Toplanan sütler ile fabrikaya gelen sütler arasında filtreleme oluyor. Daha sonra mayalanıyor ve pişirildikten sonra yoğrulma aşamasına geliyor. Daha sonra kalıba alınarak dinlendiriliyor ve satışa sunuluyor. Taze kaşar ile eski kaşar arasında fark var. Eski kaşar olgunlaşma depolarında bekletiliyor. Zararlı toksinleri dışarı atar ve daha güzel olur. Taze kaşar ise bir gün dinlendikten sonra ambalaja girer. Bizim peynirlerimizin yağ oranı fazla, tuz oranı düşük olduğu için oruç tutan kişiyi tok tutar ve susatmaz." Ardahan’da ’kaşar peyniri’ üretimi ramazanda iki kat arttı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ardahan, Güncel, Haber

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