Ardahan'da Kış

Türkiye
'de kış mevsiminin en uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Ardahan
'da, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kentte ağaçlar kırağı tuttu, yollarda buzlanma meydana geldi. Jandarma
ve polis ekiplerinin sürücüleri buzlanmaya karşı uyardığı kentte, Karayolları ekipleri de tuzlama çalışması yürüttü.
Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü
binası üstündeki leyleklerin de soğuk havaya rağmen yuvasını terk etmediği gözlendi.
Türkiye,Ardahan
16 Aralık 2018 Pazar 12:22