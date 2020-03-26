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Ardahan'da "Kısa Çalışma Ödeneği" memnuniyeti

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıklanan "Kısa Çalışma Ödeneği" şartlarının kolaylaştırılmasının bölge için son derece önemli olduğunu bildirdi.

26.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:58
Ardahan'da
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıklanan "Kısa Çalışma Ödeneği" şartlarının kolaylaştırılmasının bölge için son derece önemli olduğunu bildirdi.
Demirci, Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Sonkaya ile makamında yaptığı değerlendirme toplantısında hükümetin açıkladığı "Kısa Çalışma Ödeneği"nin bölge için büyük önem taşıdığını vurguladı.
Desteğin tüm Türkiye için önemli olduğunu, ancak Ardahan ve benzeri bölgeler için daha önem taşıdığının altını çizen Demirci, şöyle konuştu:
"Virüsün yarattığı ekonomik etkiyi azaltmak için hükumetin çıkardığı istihdam desteği programı, yani kısa çalışma ödeneği aslında bizim gibi ekonomisi kendi çapında dönen illerde çok daha önemli. Neden çok daha önemli çünkü burada üretim sadece hizmet sektöründe var. Örneğin sanayimiz yok. Burada al-sat ekonomisi var. Bu açıdan bu destek ilimiz için dahada önemli olduğunu düşünüyorum."
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Kaynak: AA

Etiketler: Çetin Demirci, Ardahan, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Ardahan'da 'Kısa Çalışma Ödeneği' memnuniyeti - Ekonomi

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