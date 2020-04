Ardahan'da Kovid-19 tedbirleri

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile en iyi mücadelenin ev kalmak olduğunu söyledi.Açıkyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, çağrılara uyup evde kalan Ardahanlılara teşekkür etti.Ardahan'daki yoğun tedbirlerden dolayı başta sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri olmak üzere emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür eden Açıkyıldız, salgınla baş etmenin devlet ile milletin ortaklaşa mücadelesiyle amacına ulaşacağını dile getirdi.Küresel boyutta dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgının etkisi gün be gün arttığına işaret eden Açıkyıldız, "Ülke olarak bu zor günleri devletimizle, milletimizle ve hep birlikte aşacağımıza inancım tamdır. Büyük Türkiye'mizin ilerleyen süreçlerde ki büyük hedefleri için milletimizin her bir ferdine düşen görev sağlıklı bireyler olarak bu yüce ülküye katkı sağlamaktır. Bu nedenle bu tehlike ortamından kurtulmak adına evde kalmanız son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.Açıkyıldız, devletin her zaman milletinin yayında olduğunu belirterek, bu süreçte yüzlerce vatandaşın hizmetine koşan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekibini de tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA