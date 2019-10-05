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Ardahan'da kültür-sanat günlerine ilgi
05.10.2019 13:59
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Kaynak: DHA
Erdoğan konuştuğunda konuşmasını yarıda kesen Kılıçdaroğlu'na verilen not sosyal medyaya sızdı
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