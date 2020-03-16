Ardahan'da Mart karı etkili oldu
Ardahan'da Mart karı etkili olduArdahan'da Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' atasözü gerçek oldu.
16.03.2020 09:17 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:18
Ardahan 'da Mart karı etkili oldu
Ardahan'da Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' atasözü gerçek oldu. Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi şehri beyaza bürüdü.
Ardahan dün gece yarısından itibaren tipi şeklinde başlayan kar yağışı nedeniyle bahara 'merhaba' demeye hazırlanırken yeniden karla kaplandı. Yağan kar nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Belediye ve karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için temizleme çalışmalarına başladı.Sabah kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizlediler. Ardahan'lı vatandaşlar 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' sözünün gerçekleştiğini söylediler.
Ardahan'da Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' atasözü gerçek oldu. Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi şehri beyaza bürüdü.
Ardahan dün gece yarısından itibaren tipi şeklinde başlayan kar yağışı nedeniyle bahara 'merhaba' demeye hazırlanırken yeniden karla kaplandı. Yağan kar nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Belediye ve karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için temizleme çalışmalarına başladı.Sabah kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizlediler. Ardahan'lı vatandaşlar 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' sözünün gerçekleştiğini söylediler.
Kaynak: DHA
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