18.06.2019 15:03
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Ardahan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Ardahan

Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Ardahan Merkez Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Ardahan Merkez Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Öğle namazının ardından cami önünde toplanan kalabalığa Ardahan İl Müftü Vekili Turgut Topaloğlu, Mursi için Allah'tan rahmet diledi.

Mursi için gıyabi cenaze namazını kılmak istediklerini ifade eden Topaloğlu, "Meşru bir Cumhurbaşkanı. Allah bizleri samimi Müslümanlardan eylesin. Allah samimi Müslümanların sayısın attırsın. Muhammed Mursi örneklerini çok gördük. Bunlar inşallah Allah huzurunda değerlendirilecek. Bizde dualarla kendisinin yanındayız." şeklinde konuştu.

Daha sonra kalabalığa seslenen İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ardahan Temsilcisi Akın Demirci de Mursi'ye yapılanın bir zulüm olduğunu, bundan sonra sorumluların yargılanmasını istediklerini ifade etti. - ARDAHAN
Kaynak: İHA
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