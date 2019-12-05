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Ardahan'da nehir dondu

Ardahan'da etkili olan kar yağışının ardından başlayan soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

05.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:28Ardahan'da nehir dondu
'da etkili olan kar yağışının ardından başlayan soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışından dolayı kapanan birçok köy yolunu açma çalışmaları devam ederken, soğuklar nedeniyle Kura Nehri'nin büyük kısmı dondu.

Kentte önceki gün etkili olan kar yağışı sonrası birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını açmak için ekipler seferber oldu. Kar yağışının durması ile birlikte soğuklar da etkili olmaya başladı. Ardahan'ın ilçesinde dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 16 derece olarak ölçüldü. Aşırı soğuklar nedeniyle Kura Nehri'nin büyük kısmı dondu. Nehrin bazı bölümlerinde kalın buz tabakaları oluştu. Buzla kaplanan nehir beraberinde güzel bir görüntüyü de ortaya çıkardı.

Etkili olan soğuklarla birlikte Kura Nehri'nin yüzeyinin tamamen donduğunu söyleyen Tekin Balcı, "Ardahan'da kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya başladı. Göle ilçesinde hava sıcaklığı eksi 16 dereceye kadar düştü. Havanın buz kesmesiyle Kura Nehri de dondu. Soğukla mücadelenin başladığı Ardahan'da yaşam da zorlaşmakta ve soğukla mücadele başladı. Allah bize yardım etsin" dedi. - ARDAHAN

Ardahan, Göle, Güncel

Kaynak: İHA

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