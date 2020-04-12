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Ardahan'da orman yangını -1

ARDAHAN'da Kartalpınar Köyü yakınlarında başlayan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı.

12.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:53
Ardahan'da orman yangını -1

ARDAHAN'da Kartalpınar Köyü yakınlarında başlayan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı.Yangın, merkeze bağlı Kartalpınar Köyü Şahinbey verici istasyonu yakınlarında saat 15.00 sıralarında başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın sebebiyle araziyi duman kapladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itafiye araçları ve arazözler müdahale etti. Zaman zaman yağmurun da etkili olduğu bölgedeki yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgedeki ekipler, yangını tamamen söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Şahinbey, Güncel
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