Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ardahan'da orman yangını kontrol altına alındı

Ardahan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

12.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:06
Ardahan'da orman yangını kontrol altına alındı
Ardahan 'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Ardahan merkez Kartalpınar köyü Şahin Tepesi bölgesinde çobanların ısınmak amacıyla yaktığı ateş rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın bir saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Şahin Tepesi, Ardahan, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
İngiltere’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 10 bini geçti Haberler
İngiltere'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 10 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyona yaklaştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyona yaklaştı
Salgın ABD’de hız kesmiyor! Bin 831 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Salgın ABD'de hız kesmiyor! Bin 831 kişi daha hayatını kaybetti
Haberler ›› 3. Sayfa ››Ardahan'da orman yangını kontrol altına alındı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:52: Marmaris polisi sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler 18:47: Samsun'da sağlıkçı aileye moral notları - Haberler 18:46: İslahiye'de sokağa çıkma yasağı karşılık gördü - Haberler 18:37: Otomobil ile zabıta aracı çarpıştı: 1 yaralı - Haberler 18:37: Kumanyasını sokak hayvanlarıyla paylaşan polis görenleri duygulandırdı - Haberler 18:28: İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına "Hayatımı kurtardınız" teşekkürü - Haberler 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu