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Ardahan'da özel eğitimli öğrenciler için eğitim verecek otizmli sınıfları ve spor salonu açıldı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Valiliğimizin de destekleriyle Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Merkezinde öğrencilerimiz İçin eğitim verecek iki otizmli sınıf ve spor salonu açılışı programına katıldı.

14.11.2019 09:31 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:37Ardahan'da özel eğitimli öğrenciler için eğitim verecek otizmli sınıfları ve spor salonu açıldı
Valisi Mustafa Masatlı, Valiliğimizin de destekleriyle Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Merkezinde öğrencilerimiz İçin eğitim verecek iki otizmli sınıf ve salonu açılışı programına katıldı.

Özel eğitimli çocuklarımızla ile birlikte açılış kurdelesini kesen Vali Mustafa Masatlı, "Bizim Ülkemizin çocukları her şeyin en iyisine layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat ilgilendiği ve toplumun her kesimini kucaklayan sosyal politikalarının uygulamalarını her zaman görüyoruz. Özellikle özel eğitimli çocuklarımızın güvenli bir şekilde hayata emin adımlarla devam ederek, iyi beslenerek ve hayata tutunmasının sağlanması Devletimizin, bizlerin görevidir. Tabi İnsan olarak da bu çocuklarımızı bizler olabildiğince her tür tehlikeden koruyarak veya başlarına gelebilecek her tür sıkıntıdan uzak tutarak, bundan sonraki yaşamını daha iyi şekilde yaşaması için imkan tanımamız lazım. Bu özel eğitimli okullarımızda eğitim gören öğrencilerimiz ne kadar özel ise onlar eğitim veren, fedakarlık eden öğretmenlerimizde bizim için o kadar özel ve gözde öğretmenlerdir. Çocuklarımıza karşı sabırlı olarak ilgilenip, ülkemizin birer bireyi olduğunu unutmadan hizmet etmemiz gerekiyor. Bizlerde üstümüze düşenleri elimizden geldiğince yapmaya gayret edeceğiz. Bu sınıflarımızın açılmasına destek veren, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Çocuklarla birlikte yeni açılan sınıfları ve spor salonunu gezen Vali Masatlı, çocuklar ile sohbet ederek, yaptıkları aktiviteleri izledi ve eşlik etti. Daha sonra özel eğitimli çocuklarımıza çeşitli hediyeler veren Vali Masatlı, öğrenciler ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ARDAHAN

Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan, Güncel

Kaynak: İHA

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