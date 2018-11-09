09 Kasım 2018, 19:38
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Ardahan'da Sahte Para Operasyonu

Ardahan

Ardahan'ın Damal ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Ardahan'ın Damal ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Damal İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, yol uygulamaları kapsamında Ardahan-Damal kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 12 bin 200 liralık sahte banknot ile 1 dolara el konuldu.

Polis, araç sürücüsü H.B. ve araçta bulunan Z.Ç. ile İ.İ'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece, "piyasaya sahte para sürmek" iddiasıyla tutuklandı. Damal,Ardahan
09 Kasım 2018 Cuma 19:38