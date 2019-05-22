Ardahan
'da şap karantinası
ARDAHAN'da büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine kent merkezindeki hayvan pazarında karantina uygulaması başlatıldı. Atatürk
Mahallesinde Çevre yolu üzerinde bulunan hayvan pazarında, il tarım ve orman Müdürlüğü ekiplerince şap hastalığı tespit edildi. Ekipler, hayvan pazarında karantina uygulaması başlattı. Hayvan pazarı ve hayvan pazarının 10 Kilometre etrafında uygulanan karantinada Numuneler Şap Enstitüsüne gönderildi.
Gerekli dezenfekte ve ilaçlama çalışmaların ardından hayvan pazarı 30 gün sonra yeniden hizmet vermeye başlayacak.
Ardahan
, Güncel
Kaynak: DHA