Ardahan'da Şeb-i Arus Programı Düzenlendi

Ardahan
Üniversitesi (ARÜ) ile Ardahan Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hz. Mevlana
'nın 745. vuslat yıl dönümü nedeniyle Şeb-i Arus programı düzenledi.
ARÜ Hoca Ahmet Yesevi Salonu'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliğe, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez
, eşi Meral Bilmez, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Burada konuşan ARÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Muammer Ayan, Hz. Mevlana'nın Allah dostu olduğunu belirterek, "Mevlana'ya ilgi göstermek Hazreti Peygamber'e ilgi göstermektir. Çünkü Mevlana Hazretleri, 'Canım sağ olduğu müddetçe, ben Kur'an'ın kölesiyim. Canım sağ olduğu müddetçe ben Muhammed Mustafa
'nın yolunun tozuyum. Benden bundan başka bir şey bekleyenlerden de şikayetçiyim' diyor. O da Kur'an-ı kendine mahsus metotlarla insanlara takdim ediyor. Bu nedenle bugün bu etkinliği yapmamız önemlidir." diye konuştu.
Program sonrası davetlilere aşure ikram edildi.
Mevlana Celaleddin Rumi,Ardahan
Kaynak: AA